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В ГПУ рассказали подробности задержания экс-главы Укрспирта

В ГПУ рассказали подробности задержания экс-главы Укрспирта
Михаил Лабутин / Фото: hvylya.ne

Лабутин был руководителем преступной организации и планировал покушение на Авакова

25.01.18 63
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Генеральная прокуратура Украины направила в Румынию запрос об экстрадиции бывшего директора госпредприятия "Укрспирт" Михаила Лабутина, который недавно был задержан за совершение ряда уголовных преступлений. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

По ее словам, процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется главной военной прокуратурой ГПУ.

"19 декабря 2017 года одновременно было проведено более 60 обысков в различных регионах Украины и задержано шесть активных участников преступной организации. Руководителя преступной организации, которым является бывший директор ГП "Укрспирт", задержан на территории Румынии, куда направлен запрос о его экстрадиции в Украину для привлечения к уголовной ответственности", – отметила Сарган.

Также она отметила, что суд в Румынии отказал в апелляции задержанного на применение меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Установлено, что это же лицо подозревается в растрате денежных средств указанного государственного предприятия на общую сумму более 261 млн грн и совершении других преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.212, ч.1 ст.345 и ч.2 ст.28 ч.2 ст.366 УК Украины. Еще одного организатора указанного преступного образования объявили в международный розыск", – сообщила Сарган.

В отношении всех задержанных судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

"По результатам расследования установлено, что участники преступной организации совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений на территории Киева, среди которых: умышленное убийство 30.05.2017 советника директора ГП "Укрспирт"; покушение на умышленное убийство 29.03.2017 заместителя руководителя; покушение на умышленное убийство 01.05.2017 президента одной из спортивных федераций, с использованием противопехотной мины; покушение на умышленное убийство 23.06.2017 частного предпринимателя, с использованием самодельного взрывного устройства", – добавила Сарган.

Кроме того, установлено, что участники указанной преступной организации планировали совершение умышленных убийств других лиц, среди которых и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Напомним, 25 января 2018 стало известно, что в Румынии задержали экс-главу "Укрспирта" Михаила Лабутина. С января 2015 года Лабутина, подозреваемого в финансовых хищениях, Интерпол объявил в розыск.

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