Стали известны подробности инцидента с причалом в порту "Южный"

В порту "Южный" во время выполнения работ по продлению частного причала №22, на котором размещен контейнерный терминал TIS, произошла незначительная утечка песка. Никаких обрушений не было. Об этом сообщает портал 04868.com.ua.

"Ущерб нельзя назвать значительным, так как была только незначительная утечка песка, причал не был обрушен – так как ведутся строительные работы, самого причала пока нет, – заявили в пресс-службе компании TIS. – Информация о том, что ЧП произошло в районе строящегося терминала компании Cargill – ошибка. Компания Cargill к этому никакого отношения не имеет. Причал компании Cargill строится в двух километрах от места происшествия".

Как сообщила корреспонденту Укринформа специалист отдела внешних коммуникаций АМПУ Александра Аксенова, во время выполнения работ по продлению частного причала №22 в порту "Южный", на котором размещен контейнерный терминал TIS, на боковом техническом сочетании сверхнормативно увеличился зазор между металлическими свайными оболочками временной защитной стенки, удерживающей песок. Вследствие этого в котлован, созданный для удлинения причала, осыпалось незначительное количество песка. Сейчас причины утечки песка из котлована устранены.

"Этот инцидент никак не повлиял на результаты дноуглубительных работ и не был следствием их проведения, поскольку все работы по дноуглублению завершены еще на прошлой неделе", – считает начальник администрации порта "Южный" Максим Широков.

По информации владельца причала – компании TIS – причины просадки было оперативно локализованы, гидротехнические работы по удлинению причала продолжаются в штатном режиме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На украинский рынок вышел крупнейший в мире портовый оператор

Ранее сообщалось, что 24 января произошел обвал одного из причалов в районе терминала, строящегося компанией Cargill. Это могло произойти, по мнению экспертов, в результате использования устаревшей технологии проведения дноуглубительных работ.