В КГГА обнародовали статистику по ВИЧ и СПИД в столице

Общее число ВИЧ-инфицированных, находящихся под контролем в Киевском городском центре профилактики и борьбы со СПИДом, составляет 12 915 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Данные обнародованы по состоянию на 1 января 2018 года. Из этого количества на мониторинге находятся 324 ребенка.

С диагнозом СПИД на учете находятся 2819 человек, из них 55 детей до 18 лет.

В течение 2017 в Киеве обследовано на ВИЧ 257 тыс. человек. Взято под медицинское наблюдение 2014 ВИЧ-инфицированных (в том числе 188 детей, рожденных ВИЧ-позитивными матерями без окончательно установленного диагноза). Из них 1562 пациентам диагноз ВИЧ-инфекции был установлен впервые в жизни.

На 1 января 2018 года получают лечение в целом 8313 человек, живущих с ВИЧ, из них 180 детей.

Напомним, по данным исследователей международной команды ученых, возглавляемой специалистами Оксфордского университета, военные действия на оккупированной части Донбасса вызвали распространение в Украине вируса иммунодефицита человека.