Власти Львова определились с местом строительства мусороперерабатывающего завода

Горсовет Львова утвердил участок для строительства мусороперерабатывающего завода в черте города. Это было решено 25 января на сессии городского совета, передает Укринформ.

"Депутаты утвердили ЛКП "Зеленый город", который уполномочен построить предприятие по утилизации твердых бытовых отходов, подготовить техническую документацию по землеустройству относительно установления границ земельного участка и предоставлению земли для строительства мусороперерабатывающего завода на ул. Пластовой, 13. За соответствующее решение проголосовали 46 депутатов", – отметил городской председатель Андрей Садовой.

По его словам, участок площадью 72,6 га, который находится в постоянном пользовании Львовводоканала, был разделен на две части, площадью 65,9 га и 6,7 га. Меньшая передана ЛКП "Зеленый город" для сооружения завода по переработке мусора.

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Это решение позволит ЛКП "Зеленый город" зарегистрировать право постоянного пользования участком для строительства мусороперерабатывающего завода. Его планируется начать в 2018 году.