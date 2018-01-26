Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Аваков хочет сделать вертолетную службу безопасности лучшей в Европе

Аваков хочет сделать вертолетную службу безопасности лучшей в Европе

Аваков хочет сделать вертолетную службу безопасности лучшей в Европе
Арсен Аваков / Фото: cont.ws

По словам министра, ее начнут выстраивать уже в этом году

26.01.18 126
010

Министерство внутренних дел приступит к формированию в своей системе вертолетного отряда уже в 2018 году и планирует сделать его лучшим во всей Европе. 

Об этом заявил руководитель МВД Арсен Аваков в рамках рабочего визита в Хмельницкую область, сообщает NEWSONE.

"Я хотел бы более подробно поговорить о нашем новом проекте, об отряде, который вновь развернут в системе МВД на основе вертолетной техники. Мы довольно долго прорабатываем этот вопрос с французской компанией Airbus, которая является ключевым поставщиком вертолетов на территории Европы. Вместе с вертолетами украинского производства мы образуем отряд. Вертолеты будут выполнять специальные функции для полиции, Нацгвардии, пограничников и ГСЧС", - сказал он.

Аваков подчеркнул, что вертолетная служба сможет решить любую возникшую проблему и ей будет доступен любой населенный пункт в Украине.

"Представьте, когда в каждой области в доступности к каждому населенному пункту функционирует группа, которая может решить любую проблемную ситуацию. Это может быть несчастный случай или ситуация уголовного характера", - указал министр.

Руководитель МВД намерен сделать украинскую вертолетную службу лучшей на территории всей Европы.

"Этот симбиоз мы будем начинать выстраивать в этом году и продолжать на протяжении трех лет. Я думаю, создадим одну из самых лучших служб безопасности для нашего населения на всем европейском просторе. Мы уже видим опыт функционирования таких служб. Я думаю, что стартуем позже, но выстроим  лучше", - добавил Аваков.    

Напомним, личности всех членов экипажа разбившегося в Кременчуге вертолета установлены.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Личности всех членов экипажа разбившегося в Кременчуге вертолета установленыВсе члены экипажа и пассажиры вертолета, разбившегося в Кременчуге, погиблиВ Кременчуге разбился вертолет

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Закон о Донбассе. Как красиво взмахнуть шашкой, чтобы не навредить противнику и самому не пораниться 26082
  2. Посмотрите, а? Почему мы не хотим знать то, что знает Google 56578
  3. После начала войны c Россией моя русская половина издохла, — Владимир Яськов 9993
  4. Вне клетки. Почему в Украине должны исчезнуть детские интернаты 2705
  5. Спецназ и медведи. Что на Маланку делали разбойники и пограничники на границе Украины и Румынии 4680
  6. Первая украинско-советская. Как 100 лет назад Россия объявила войну Украине 6834
  7. Севастополь. Город, который спас 5850
  8. Корь наступает. Вспышка или эпидемия 4810
  9. Причины большой нелюбви. Пять вещей, из-за которых вы не нравитесь окружающим 25142
  10. Ускользнуть от маразма. Лучшие сериалы января 9725
  1. Украина и МВФ. Всё может закончиться резкой девальвацией 3787 / 4006
  2. В киевских маршрутках снова подорожал проезд 3442 / 3887
  3. Скончалась певица Людмила Сенчина 3284 / 3589
  4. Мост, хамса, деньги и взрыв. О чём сейчас говорят в Крыму 3233 / 3723
  5. SpaceX провела первые огневые испытания ракеты Falcon Heavy 2814 / 3236
  6. 10 лет спустя. Какой может стать Украина к 2028 году 2703 / 2865
  7. США откажутся от МКС, - СМИ 2689 / 3099
  8. Ушла в Земноморье. Что оставила после себя Урсула Ле Гуин 2652 / 2827
  9. Загадки человечества. Топ-5 необъяснимых явлений 2567 / 3004
  10. Доллар должен стоить 8,9 грн, - The Economist 2137 / 40363
  1. 10 лет спустя. Какой может стать Украина к 2028 году 19 / 2865
  2. Загадки человечества. Топ-5 необъяснимых явлений 18 / 3004
  3. Украина и МВФ. Всё может закончиться резкой девальвацией 12 / 4006
  4. На центральном ж/д вокзале Киева полицейские "крышевали" воров, - прокуратура 11 / 2196
  5. Ушла в Земноморье. Что оставила после себя Урсула Ле Гуин 8 / 2827
  6. Первая украинско-советская. Как 100 лет назад Россия объявила войну Украине 8 / 6834
  7. Американского генерала удивило, как Украина может торговать лучшим своим оружием во время войны 7 / 1825
  8. Харькову обещают зоопарк европейского уровня 7 / 1489
  9. С чем это едят: 5 правил сбалансированного питания собак и кошек 7 / 236
  10. В Украине изменят требования к составу автомобильных аптечек 6 / 2244
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.