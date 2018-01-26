Аваков хочет сделать вертолетную службу безопасности лучшей в Европе

По словам министра, ее начнут выстраивать уже в этом году

Министерство внутренних дел приступит к формированию в своей системе вертолетного отряда уже в 2018 году и планирует сделать его лучшим во всей Европе.

Об этом заявил руководитель МВД Арсен Аваков в рамках рабочего визита в Хмельницкую область, сообщает NEWSONE.

"Я хотел бы более подробно поговорить о нашем новом проекте, об отряде, который вновь развернут в системе МВД на основе вертолетной техники. Мы довольно долго прорабатываем этот вопрос с французской компанией Airbus, которая является ключевым поставщиком вертолетов на территории Европы. Вместе с вертолетами украинского производства мы образуем отряд. Вертолеты будут выполнять специальные функции для полиции, Нацгвардии, пограничников и ГСЧС", - сказал он.

Аваков подчеркнул, что вертолетная служба сможет решить любую возникшую проблему и ей будет доступен любой населенный пункт в Украине.

"Представьте, когда в каждой области в доступности к каждому населенному пункту функционирует группа, которая может решить любую проблемную ситуацию. Это может быть несчастный случай или ситуация уголовного характера", - указал министр.

Руководитель МВД намерен сделать украинскую вертолетную службу лучшей на территории всей Европы.

"Этот симбиоз мы будем начинать выстраивать в этом году и продолжать на протяжении трех лет. Я думаю, создадим одну из самых лучших служб безопасности для нашего населения на всем европейском просторе. Мы уже видим опыт функционирования таких служб. Я думаю, что стартуем позже, но выстроим лучше", - добавил Аваков.

Напомним, личности всех членов экипажа разбившегося в Кременчуге вертолета установлены.