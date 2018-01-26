ОПГ во главе с экс-директором "Укрспирта" готовила террористические атаки на госучреждения, - Аваков

Подозреваемые, якобы, готовили покушение на министра и других чиновников

Организованная преступная группировка во главе с бывшим директором "Укрспирта" готовила террористические атаки на государственные учреждения. Об этом заявил на брифинге в Хмельницком министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба министерства.

"Речь идет о большой группе злоумышленников, совершивших несколько заказных убийств и покушений на убийства в городе Киеве. Из них названы не все, только те, которые следствие приняло решение открыть", - отметил Аваков.

По его словам, подозреваемые готовили террористические атаки на государственные учреждения, в том числе и устранение ряда государственных функционеров, министра и других должностных лиц.

Напомним, 25 января 2018 стало известно, что в Румынии задержали экс-главу "Укрспирта" Михаила Лабутина. С января 2015 года Лабутина, подозреваемого в финансовых хищениях, Интерпол объявил в розыск.