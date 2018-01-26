Порошенко в Давосе: Украина в 2021 году получит перспективу членства в ЕС

Президент надеется на поддержку Польши и Литвы в этом вопросе

Президент Украины Петр Порошенко в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Украина в 2021 году получит перспективу членства в Европейском Союзе. Об этом сообщает Укринформ.

"В 2021 году, с поддержкой Польши и Литвы, будет перспектива членства в Евросоюзе", - сказал Порошенко.

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Он также отметил важность объединения всего свободного мира и борьбы с гибридной информационной войной.

"Весь Евросоюз, весь свободный мир должен иметь одну повестку дня, одну стратегию и один голос и как можно больше объединиться. Основа для нашего единства - наши ценности, а не деньги. Абсолютно убежден, что мы сможем выиграть эту войну фейковых новостей и пропаганды, информационную войну, потому что правда с нами", - заявил президент.

Напомним, в швейцарском Давосе с 23 по 26 января проходит Всемирный экономический форум.