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В Киеве злоумышленники поставляли больницам технический кислород

В Киеве злоумышленники поставляли больницам технический кислород
Скорая помощь / Фото: Википедия

Жизнь и здоровье больных в столичных медучреждениях оказались под угрозой

26.01.18 1427
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На столичной Оболони правоохранители разоблачили злоумышленников, которые вопреки законодательству и техническим условиям, в арендованном складе закачивали технический кислород в баллоны и реализовывали его в медицинские учреждения.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что следственным управлением столичного главка полиции под процессуальным руководством прокуратуры Киева совместно с Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ осуществляется досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321-1 (Фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщил заместитель начальника следственного управления ГУ НП в Киеве Эдуард Соловьев, несколько месяцев назад правоохранители получили оперативную информацию о незаконной деятельности общества, фальсифицирующего лекарственное средство. На специальном оборудовании злоумышленники закачивали технический кислород в баллоны, который в дальнейшем использовали в медицинских целях в учреждениях здравоохранения в столице и в других регионах страны.

"По предварительным нашим данным, группа лиц действовала почти три года. Они постоянно меняли адреса, что затрудняло процедуру документирования. Однако мы осуществили контрольные закупки и после получения соответствующих санкций провели обыск по последнему адресу", - отметил Соловьев.

По его словам, с места изъяли оборудование для закачки кислорода, баллоны и так называемую "черную бухгалтерию".

На момент визита полицейских в помещении находилась женщина, которая по телефону получала заказ и вела учет предоставленных услуг. Сейчас с ней общаются следователи.

"Это общество, по данным Государственного реестра лекарственных средств, как официальный производитель не значится. Более того, по этому адресу вообще ни одно юридическое лицо по производству лекарственных средств не зарегистрировано. То есть вопреки законодательству и техническим условиям осуществлялось производство кислорода сомнительного качества, что ставило под угрозу здоровье и жизнь людей", - подчеркнул Эдуард Соловьев.

Полицейские устанавливают всех лиц, причастных к преступлению. Также проверяется информация о медучреждениях, пользовавшихся услугами незаконного общества.

Напомним, в Минздраве объяснили, как будут формировать цены на медуслуги.

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