НАБУ передало в суд первое дело по е-декларациям

НАБУ направило в Киевский районный суд Харькова обвинительный акт по факту декларирования недостоверных сведений бывшим главой одного из городских судов Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Это - первое обвинение по делу, которое детективы НАБУ открыли по результатам анализа данных, приведенных в е-декларациях лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления", - говорится в сообщении.

Судье в отставке инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст.366-1 и ч.2 ст.368-2 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, судья в отставке не внес в электронные декларации за 2015-2016 годы сведения о транспортных средствах и объектах недвижимости, находящихся у него в пользовании, а также об имуществе, которое находится в собственности и пользовании его бывшей жены, на общую сумму более 17 млн грн. Отмечается, что супруги расторгли брак еще в 2011 году, но и в дальнейшем проживало одной семьей.

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Досудебное расследование по этому делу было начато в ноябре 2016 года. В июле 2017 года судье сообщили о подозрении.