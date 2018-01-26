1 февраля на экраны выходит романтический байопик «Молодой Годар» с Луи Гаррелем в главной роли. Фильм расскажет о романе Жана-Люка Годара и его жены, актрисы Анны Вяземски. Лента от создателя оскароносного «Артиста» Мишеля Хазанавичуса открыла 13-й ежегодный фестиваль «Вечера французского кино»

«Молодой Годар» расскажет о насыщенном периоде в жизни режиссера: 1967 год, Годар снимает «Китаянку», свой скандальный фильм о маоизме. Находясь в творческом поиске, Годар знакомится с актрисой Анной Вяземски – она младше его на 17 лет и после стремительного романа становится его женой.

«Молодой Годар» основан на мемуарах Анны Вяземски «Год спустя». Изначально она не хотела давать права на экранизацию – по словам Мишеля Хазанавичуса, решающим фактором стал его комментарий о том, что книга показалась ему смешной. В фильме также показаны майские протесты 1968 года – тема, которая, по мнению Хазанавичуса, не нашла достойного освещения во французском кино – именно через нее режиссер хотел показать историю взаимоотношений Годара и Вяземски. Хазанавичус подчеркивает: его фильм – в первую очередь история любви, а не биография Жана-Люка Годара.

Роль родоначальника «новой волны» в фильме исполнил секс-символ французского кино Луи Гаррель. В Анну Вяземски перевоплотилась француженка Стейси Мартин, известная украинским зрителям по ролям в фильмах «Нимфоманка» и «Сказка сказок».

Мишель Хазанавичус – французский режиссер, сценарист и актер. Мировую известность ему принес черно-белый фильм «Артист», триумфатор международных кинофестивалей и лауреат пяти премий «Оскар».

Международная премьера «Молодого Годара» состоялась в рамках конкурсной программы Каннского кинофестиваля, где фильм претендовал на «Золотую пальмовую ветвь».



«Молодой Годар» выходит в украинский прокат 1 февраля.