Апелляционный суд отправил Саакашвили под ночной домашний арест

Апелляционный суд Киева частично удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины и назначил экс-президенту Грузии и лидеру партии "Рух новых сил" Михеилу Саакашвили меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с 22:00 до 7:00. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Саакашвили после вынесения решения заявил, что таким образом украинская власть пытается препятствовать проведению его маршей и агитационном поездкам по стране.
"Петр Алексеевич, не на того нарвались. Буду сражаться, пока ни один из барыг не будет отстранен от власти", - заявил он.
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Саакашвили добавил, что у него были планы ехать во Львов и в Винницу. Он убежден, что власть не хочет, чтобы он передвигался по стране, появлялся в вечерних эфирах украинских телеканалов
Ранее суд отказал в предоставлении Саакашвили статуса беженца.