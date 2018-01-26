Апелляционный суд отправил Саакашвили под ночной домашний арест

Лидер Руха новых сил должен оставаться по месту жительства с 22:00 до 7:00

Апелляционный суд Киева частично удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины и назначил экс-президенту Грузии и лидеру партии "Рух новых сил" Михеилу Саакашвили меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с 22:00 до 7:00. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Саакашвили после вынесения решения заявил, что таким образом украинская власть пытается препятствовать проведению его маршей и агитационном поездкам по стране.

"Петр Алексеевич, не на того нарвались. Буду сражаться, пока ни один из барыг не будет отстранен от власти", - заявил он.

Саакашвили добавил, что у него были планы ехать во Львов и в Винницу. Он убежден, что власть не хочет, чтобы он передвигался по стране, появлялся в вечерних эфирах украинских телеканалов

Ранее суд отказал в предоставлении Саакашвили статуса беженца.