В Украину прибыли 50 канадских военных инструкторов

В рамках тренировочной миссии UNIFIER в Украину прибыли 50 канадских военных, написал посол Канады в Украине Роман Ващук в Twitter.
"Усиливаем наше канадское присутствие - дополнительных 50 военных прибыли в рамках операции UNIFIER. Поддерживаем Минобороны Украины в отстаивании суверенитета, безопасности и стабильности Украины", - отметил дипломат.
По словам руководителя канадской военной тренировочной миссии UNIFIER в Украине подполковника Кристофера Ривза, по прибытии военных инструкторов миссия стала самой многочисленной с начала своей работы в Украине.
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