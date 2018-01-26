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Главная » Страна » В Украину прибыли 50 канадских военных инструкторов
В Украину прибыли 50 канадских военных инструкторов
Фото: twitter.com/LColKrisReeves

В Украину прибыли 50 канадских военных инструкторов

Канадские военные тренируют бойцов ВСУ в рамках операции UNIFIER

26.01.18 48
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В рамках тренировочной миссии UNIFIER в Украину прибыли 50 канадских военных, написал посол Канады в Украине Роман Ващук в Twitter.

"Усиливаем наше канадское присутствие - дополнительных 50 военных прибыли в рамках операции UNIFIER. Поддерживаем Минобороны Украины в отстаивании суверенитета, безопасности и стабильности Украины", - отметил дипломат.

По словам руководителя канадской военной тренировочной миссии UNIFIER в Украине подполковника Кристофера Ривза, по прибытии военных инструкторов миссия стала самой многочисленной с начала своей работы в Украине.

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