АТО: боевики не удержались – совершили один обстрел

Враг вел огонь из стрелкового оружия в пригороде Авдеевки

26 января в районе проведения антитеррористической операции соблюсти режим прекращения огня опять не удалось. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

По состоянию на 18:00 боевики незаконных вооруженных формирований осуществили один обстрел в сторону украинских военных.

На донецком направлении противник вел огонь по нашим позициям из стрелкового оружия в пригороде Авдеевки. В результате этого обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных сил Украины. Его оперативно доставили в военно-медицинского учреждения и оказывают медицинскую помощь.