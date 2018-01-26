Порошенко и Тиллерсон договорились активизировать стратегическое партнерство Украина-США

Президент Украины Петр Порошенко сказал, что в ходе встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном стороны договорились возобновить работу комиссии стратегического партнерства Украина-США. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня договорились о восстановлении работы комиссии стратегического партнерства. В марте состоится 10 лет как она основана, очень давно не было заседаний и в марте месяце эта комиссия состоится", – сказал П.Порошенко в швейцарском Давосе в ходе брифинга для СМИ.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко, комментируя российский проект "Северный поток-2", сказал: "Нет смысла инвестировать в ничто".