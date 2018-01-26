Суд Лондона завершил открытые слушания по "долгу Януковича"

Дальнейшие заседания будут длиться до 5 февраля в заочном формате

Апелляционный суд Лондона завершил открытые слушания по жалобе Украины на решение Высокого суда Лондона в отношении возврата так называемого "долга Януковича" в сумме $3 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Сегодня Апелляционный суд Англии завершил слушания апелляционной жалобы, поданной Украины на решение, вынесенное в марте 2017 в порядке упрощенного производства английским Высоким судом в пользу доверительного управляющего (трасте), действующий в интересах Российской Федерации, в судебном процессе по еврооблигаций на сумму 3 млрд долларов США, которые якобы были выпущены Украины в декабре 2013 года", - говорится в сообщении Минфина.

Дальнейшие слушания, в ходе которых стороны могут предоставить дополнительную информацию и изложить аргументы, которые не успели изложить ранее, будут происходить в заочном формате. Заседания будут длиться до 5 февраля, после чего суд удалится для принятия решения.

Напомним, Апелляционный суд Англии 22 января 2018 года начал рассмотрение дела о долге Украины перед Россией на 3 млрд долларов.

В декабре 2013 года Украина выпустила еврооблигации на 3 млрд долларов под 5% годовых, которые выкупил российский Минфин. Получив деньги, правительство Николая Азарова погасило долги по зарплатам перед бюджетниками и профинансировало социальные расходы.

Всего Москва пообещала Киеву кредитную линию на 15 млрд долларов и скидку на российский газ, если украинские власти откажутся подписывать Соглашение об Ассоциации с ЕС.

Такой была договоренность президента РФ Владимира Путина и на тот момент президента Украины Виктора Януковича. Оставшиеся 12 млрд долларов кредита планировалось позже оформить через новые выпуски евробондов. После начала Евромайдана и бегства Януковича из страны ни о каком кредитовании речи уже шло.

В декабре 2015 года правительство уже нового премьера Арсения Яценюка наложило мораторий на выплату указанной суммы, направив, однако письмо Минфину РФ с предложением реструктуризировать долг, на что получило категорический отказ с требованием вернуть деньги.

Судебные споры длятся уже почти два года. Иск о взыскании задолженности с Украины российский Минфин подал в феврале 2016 года. Украинская сторона несколько раз просила отсрочить рассмотрение дела, чтобы подготовить возражение на российский иск. В январе прошлого года Высокий суд Лондона начал слушания по делу.

Стоит пояснить, что апелляция Украины означает то, что Киев просит разрешение использовать в защите свои доводы по делу, которые ранее отверг Высокий суд Лондона.

Суд первой инстанции разделил коммерческую и политическую составляющие дела, посчитав, что аргументы о принуждении и давлении со стороны Российской Федерации являются политическими факторами и рассматривать их суд не может.