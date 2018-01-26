Миротворческая миссия ООН на Донбассе может быть развернута в 2018 году, – Порошенко

Украина получила полную поддержку США, других партнеров по Совету безопасности ООН в этом вопросе

Президент Украины Петр Порошенко не исключает, что миротворческая миссия ООН на Донбассе может быть развернута в 2018 году. Об этом он сообщил 26 января журналистам в Давосе, передает УНИАН.

"Очень важно, чтобы мы запланировали и согласовали возможные проекты резолюции о миротворцах на Донбассе с ключевыми характеристиками, которые должны содержаться в этой резолюции", - заявил он.

По словам Порошенко, Украина получила полную поддержку США, других партнеров по Совету безопасности ООН в этом вопросе.

"Хочу сказать, что эти вопросы поднимались в переговорах с нашими голландскими, польскими коллегами", – отметил президент.

"По моему глубокому убеждению, в качестве первого шага очень важно, чтобы это была миротворческая миссия, стандартная миротворческая миссия Совета безопасности ООН. Я не теряю оптимизма, что это может произойти в 2018 году. По крайней мере, я как президент Украины и по моему поручению украинские дипломаты будут прилагать к этому максимум усилий", – подчеркнул Порошенко.