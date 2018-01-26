Россия "играет мускулами", но масштабной агрессии не ждем, – Полторак

Россия будет пытаться давить на Украину, но речи о масштабной агрессии пока не идет. Об этом сказал министр обороны Степан Полторак, передает Украинская правда.

"Я не думаю, что в ближайшее время мы можем ждать полномасштабную агрессию Российской Федерации", – сказал Полторак, отметив вместе с тем, что Россия постоянно наращивает военное присутствие на границе с Украиной и на оккупированных территориях.

"Россия... продолжает поставки вооружения, техники, горюче-смазочных материалов и материальных средств (в ОРДЛО, – ред.)", – пояснил министр.

По мнению Полторака, Россия не будет идти мирным путем, а "будет пытаться давить на Украину путем "игры мускулами".

Кроме того, глава Минобороны отметил, что в последнее время значительно улучшилось сотрудничество Украины с США и Канадой.

"Канада приняла решение о возможности продажи Украине стрелкового оружия, и вообще, вооружения, оснащения", – сказал Полторак.

На вопрос журналистов о сроках поставки американских Javelin, министр обороны ответил, что будет знать после визита в Вашингтон, который состоится 2 февраля.

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Напомним, 23 декабря в Госдепе США заявили, что Соединенные Штаты предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности".

17 января 2018 года начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что Вооруженные силы Украины проводят подготовку к принятию на вооружение американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.