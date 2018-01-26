Волкер и Сурков обсудили закон о реинтеграции Донбасса, но согласия не достигли, – СМИ

Cпецпредставитель США по Украине Курт Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков обсудили закон о реинтеграции Донбасса на встрече в Дубае, однако к единой позиции не приблизились. Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на собственный источник, знакомый с ходом переговоров.

"Ключевым вопросом стал закон реинтеграции Донбасса. Однако стороны по-прежнему демонстрируют разные подходы в этом вопросе. Добиться единого взгляда пока не удалось", – сказал источник.

По его словам, конкретных решений в результате встречи не приняли, стороны договорились продолжить диалог.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что не ожидают результатов от этой встречи – отмечали, что это "сверка часов и обмен мнениями по текущим вопросам".

Ранее сообщалось, что 23 января Курт Волкер прибыл в Украину. Он встретился с президентом Украины Петром Порошенко, начальником Генштаба Виктором Муженко, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Турчиновым и министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадимом Чернышом. Стороны обсудили текущую ситуацию на Донбассе.