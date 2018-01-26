Данилишин сказал, когда миссия МВФ может приехать в Украину

В середине февраля в Украину может приехать миссия МВФ. Об этом сказал глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин, передает РБК-Украина.

"Мы ожидаем приезда миссии Международного валютного фонда внутри февраля", – сказал Данилишин.

При этом он добавил, что дата визита миссии еще не подтверждена. Однако, глава Совета НБУ надеется, что так и произойдет.

Он отметил, что в программе, заключенной между Украиной и МВФ, речь шла о том, что ее пересмотр будет происходить ежеквартально.

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"К сожалению, с апреля 2017 года, когда Украина получила 1 миллиард долларов, а отдала более 1,7 млрд долларов, мы средства больше не получали", – сказал глава Совета НБУ.

Также Данилишин выразил надежду, что в мае Украина сможет получить около $2 млрд.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман надеется получить транш МВФ до июля 2018 года.