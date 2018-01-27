Вечером на Донбассе было спокойно

После 13:00 никто не нарушал режим тишины

Вторая половина прошедших суток, начиная с 13.00, прошла без нарушения режима прекращения огня. К тому времени, вчера днем, боевики российско-оккупационных войск провели 1 обстрел позиций украинской армии.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении враг из стрелкового оружия вел огонь по опорным пунктам сил АТО в пригороде Авдеевки. В результате обстрела получил пулевое ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Его оперативно доставили в военный госпиталь, бойцу предоставлен необходимый объем лекарственной помощи. Военные медики квалифицируют состояние здоровья украинского воина как удовлетворительное.

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На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 26 января в районе проведения антитеррористической операции соблюсти режим прекращения огня опять не удалось.