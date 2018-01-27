Порошенко рассказал о своих переговорах с МВФ и Мировым банком

Президент Украины Петр Порошенко назвал "очень конструктивными" переговоры с представителями международных финансовых организаций в Давосе.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте президента.

"Прошли чрезвычайно детальные консультации с нашими партнерами по международным финансовым организациям. Они были очень конструктивными", - рассказал глава государства во время брифинга по итогам его участия в 48-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе.

По словам Порошенко, во время переговоров были сформированы позиции относительно приезда экспертов в Украину и определено, какие именно шаги остались для того, чтобы пригласить миссию для получения очередного транша. Президент отметил, что это задача для украинского правительства и парламента.

"Уверен, сам факт того, что мы ускорили приезд экспертов для проработки совместных и согласованных решений является чрезвычайно позитивным", - считает Петр Порошенко.

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Президент провел в Давосе ряд встреч с представителями международных финансовых организаций, в частности с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, ее заместителем Дэвидом Липтоном, президентом Всемирного банка Джим Йонг Кимом.

"Были детальные и тщательные разговоры, которые позволяют нам с оптимизмом смотреть в будущее", - отметил Порошенко.



Говоря о других итогах своего участия в форуме в Давосе, президент сообщил о большом количестве вопросов о встрече от ведущих иностранных инвесторов.

"Меня очень радует тот факт, что это дает дополнительную аргументацию, что мы должны решительно продвигаться вперед и по налоговой реформе, и по принятию решения по земельному кадастру", - сказал Порошенко.

Президент провел встречи с рядом ведущих инвесторов, которые собираются приходить в Украину – в портовую и дорожную инфраструктуру, пищевую и перерабатывающую отрасль, энергоэффективность и тому подобное.

Ранее Порошенко заявил, что Украина выполнила 80% требований МВФ по траншу.