В полиции уверяют, что уровень преступности в стране уменьшился

В органах Нацполиции насчитывается 126 тысяч штатных должностей, 17 тысяч - это некомплект

Количество совершенных в прошлом году в Украине преступлений уменьшилось на 14%.

Об этом в субботу на годовой итоговой коллегии МВД Украины заявил глава Нацполиции Сергей Князев, передает пресс-служба ведомства.

"Число преступлений уменьшилось почти на 78 тысяч, то есть на 14 %, в прошлом году", - сказал Князев.

Он отметил, что в органах Нацполиции в целом насчитывается 126 тысяч штатных должностей, 17 тысяч - это некомплект.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков добавил, ссылаясь на данные исследования, сделанного в октябре 2017 года, что уровень доверия населения к Нацгвардии составил 52,6 %, в ГСЧС - 50,5 %, ГПСУ - 46,4 %, Нацполиции - 39,3 %.

Напомним, суд арестовал офицера Нацгвардии, "крышевавшего" воров в Киеве.