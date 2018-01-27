Дипломатия по-российски: в Крыму общественных активистов запугивают автозаками

В оккупированном Крыму, в Судаке, под окна помещения, где сегодня проходит собрание общественной организации "Крымская солидарность", подъехали автозаки.

Об этом написал на своей странице в Facebook адвокат Эмиль Курбединов, который ведет прямую трансляцию с собрания.

"К Крымской солидарности подъехали автозаки. Говорят, что мы заносили оружие. Я пока не знаю - это демонстрация силы или нас всех возле выхода будут задерживать", - написал в комментариях Курбединов.

В определенный момент силовики зашли внутрь помещения и начали снимать на камеру. Участники собрания, в том числе жена одного из политзаключенных попросили их покинуть мероприятие. Курбединов взял слово и напомнил всем присутствующим об их правах, в частности о том, что все они имеют право ничего не подписывать и требовать в случае задержания присутствии адвоката.

Напомним, Чийгоз и Умеров в Европарламенте расскажут о нарушениях прав человека в Крыму.