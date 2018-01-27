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Главная » Страна » В Украине проверят всех, кто получил гражданство за годы независимости

В Украине проверят всех, кто получил гражданство за годы независимости

В Украине проверят всех, кто получил гражданство за годы независимости
рисунок: Марина Туровская

Борьба с коррупцией в Государственной миграционной службе продолжается

27.01.18 133
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Государственная миграционная служба начала проверку всех лиц, получивших украинское гражданство за годы независимости Украины.

Об этом руководитель Государственной миграционной службы Максим Соколюк сообщил на годовой итоговой коллегии МВД.

По его данным, были зафиксированы случаи, когда суды принимали решение о жительстве в Украине на основании фиктивной справки о проживании в Украине до 1991 года, выданной должностными лицами миграционной службы. Такая справка дает основание для незаконного получения иностранцами украинского гражданства.

"Начата работа по полной проверке оснований приобретения украинского гражданства за все годы независимости. Особое внимание будет уделено получению гражданства по новому свидетельству о рождении лица и на основании решений судов об установлении факта проживания в Украине им до 1991 года", - сказал он.

Соколюк сообщил, что отдельной проблемой в работе ГМС является принятие судами решений без привлечения ведомства в качестве третьей стороны, которые миграционная служба обязана выполнять. В частности, такие решения касаются оснований для приобретения гражданства Украины, легализации незаконных мигрантов и восстановления в должностях уволенных за проступки работников ГМС.

Напомним,  заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко накануне заявил, что правоохранительные органы вмешались в спецоперацию НАБУ по выявлению схемы незаконного предоставления гражданства Украины иностранцам после того, как было установлено, что к незаконным действиям могут быть причастны сотрудники СБУ.

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