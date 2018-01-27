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Главная » Страна » В Украину идет потепление
В Украину идет потепление
Фото: spasvisual.com

В Украину идет потепление

С потеплением придут осадки

27.01.18 246
700

В воскресенье, 28 января, в Украину придет теплая атлантическая воздушная масса, что повлечет рост температуры воздуха. Так, в течение дня воскресенья температура воздуха повысится до 0...-4 градусов мороза, на Западе до 0...+5 градусов тепла.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Самое теплое 28 января будет на Закарпатье – до +5...+7 градусов.

А уже с понедельника плюсовая температура будет по всей Украине. Правда, с потеплением придут и осадки.

28 января в Украине ожидается мокрый снег, на Западе с дождем. Южная часть, юго-запад - Одесская, Черновицкая область – без существенных осадков.

Вечером в воскресенье осадки и ветер усилятся.

Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 28 января

Ужгород – +3...+5

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +3...+5

Ровно – +3...+5

Житомир – -1...+1

Винница – -1...+1

Одесса – 0...+2

Николаев – -1...+1

Херсон – -1...-3

Симферополь – +1...+3

Кропивницкий – -1...-3

Черкассы – -1...+1

Чернигов – -1...-3

Суммы – -3...-5

Полтава – -2...-4

Днепр – -3...-5

Запорожье – -3...-5

Донецк – -2...-4

Луганск – -2...-4

Харьков – -3...-5

Киев – -1...+1

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