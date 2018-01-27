В Украину идет потепление

В воскресенье, 28 января, в Украину придет теплая атлантическая воздушная масса, что повлечет рост температуры воздуха. Так, в течение дня воскресенья температура воздуха повысится до 0...-4 градусов мороза, на Западе до 0...+5 градусов тепла.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Самое теплое 28 января будет на Закарпатье – до +5...+7 градусов.
А уже с понедельника плюсовая температура будет по всей Украине. Правда, с потеплением придут и осадки.
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28 января в Украине ожидается мокрый снег, на Западе с дождем. Южная часть, юго-запад - Одесская, Черновицкая область – без существенных осадков.
Вечером в воскресенье осадки и ветер усилятся.
Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 28 января
Ужгород – +3...+5
Львов – +3...+5
Ивано-Франковск – +2...+4
Тернополь – +2...+4
Черновцы – +2...+4
Хмельницкий – +2...+4
Луцк – +3...+5
Ровно – +3...+5
Житомир – -1...+1
Винница – -1...+1
Одесса – 0...+2
Николаев – -1...+1
Херсон – -1...-3
Симферополь – +1...+3
Кропивницкий – -1...-3
Черкассы – -1...+1
Чернигов – -1...-3
Суммы – -3...-5
Полтава – -2...-4
Днепр – -3...-5
Запорожье – -3...-5
Донецк – -2...-4
Луганск – -2...-4
Харьков – -3...-5
Киев – -1...+1