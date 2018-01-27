Аваков: Полиция и Нацгвардия должны уже готовиться к службе на освобожденных территориях Донбасса и Крыма

Бойцы Национальной гвардии должны готовиться нести службу вместе с Нацполицией на Донбассе и в Крыму после их освобождения.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время годовой итоговой коллегии МВД.

"Что касается Национальной гвардии... Период фальшивых митингов, которые отвлекают внимание, пройдет, и будет та фаза нашей жизни, когда вам придется вместе с Национальной полицией заходить в районы Донецкой, Луганской области и Крыма, освобожденные от оккупации", – заверил министр.

По словам Авакова, бойцам нужно будет правильно расставить приоритеты.

"Освобождать и защищать оккупированные территории – очень тяжелая работа, и мы это уже делали, когда освобождали территории Луганской и Донецкой областей. Надо готовиться к ней уже сейчас", – сказал министр.

Первый заместитель министра Сергей Яровой отметил, что все патрульные подразделения Нацгвардии должны быть полностью укомплектованы и обеспечены всей необходимой техникой до конца года.

"У нас остается открытым вопрос – укомплектованность патрульных подразделений Национальной гвардии. На это надо обратить особое внимание. До конца года все подразделения должны быть укомплектованы и обеспечены всей необходимой техникой", - подчеркнул он, добавив, что сейчас бойцы Нацгвардии активно приобщаются к выполнению совместных задач с Национальной полицией и подразделениями ГПСУ.

Напомним, Аваков анонсировал создание патрульной полиции Крыма и Севастополя. В целом на украинских дорогах до конца этого года будет работать 324 наряда дорожных патрульных полицейских.