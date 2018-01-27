МИД Польши разъяснил нюансы закона о запрете пропаганды "бандеровской идеологии"

Польская сторона подтверждает свое стремление к построению стратегического партнерства с Украиной

Закон о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии" касается только тех лиц, которые публично и вопреки фактам отрицают преступления, совершенные "коллаборационистами нацистского режима".

Об этом говорится в коммюнике Министерства иностранных дел Республики Польша относительно комментария МИД Украины.

По замыслу инициаторов, законопроект должен противодействовать отрицанию или умалению ответственности исполнителей преступлений, совершенных формированиями, которые колаборировали с III Немецким Рейхом. Касается он только лиц, которые публично и вопреки фактам отрицают такие преступления.

"Подчеркиваем, что научная и художественная деятельность в понимании обсуждаемого закона не является преступлением", - говорится в заявлении польского МИД.

Польские дипломаты отметили, что процесс законодательного проведения этого правового акта еще не завершен.

МИД Польши отметил, что польская сторона подтверждает свое стремление к построению стратегического партнерства с Украиной, "однако это партнерство, о чем мы много раз говорили, должно полагаться на базисе правды".

Напомним, в пятницу, 26 января, Сейм Польши в третьем (окончательном) чтении принял законопроект о запрете пропаганды "бандеровской идеологии" и ввел уголовную ответственность за отрицание "преступлений" украинских националистов во время Второй Мировой войны.