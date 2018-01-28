28 января в Украине чествуют память Героев Крут

Торжества по случаю 100-летия боя под Крутами состоятся на месте исторических событий

Сегодня, 28 января, в Украине чтят память Героев Крут, в торжественных мероприятиях по случаю 100-летия боя примет участие президент Петр Порошенко. Об этом сообщает УНИАН.

Торжества состоятся на месте тех исторических событий - у Мемориала Героев Крут (Борзнянский район, Черниговская область).

Идея почтения памяти 100-летия исторического боя под Крутами впитывает в себя символическое повторение пути юнкеров и кадетов – будущего украинского войска по маршруту Киев – станция Круты (село Памятное, Черниговской области).

Почтение памяти Героев Крут на месте ожесточенных боев - кульминация торжеств.

Напомним, 29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты в Черниговской области, под поселком Круты и возле села Памятное, 300 киевских студентов, защищая подступы к Киеву, вступили в бой с 6-тысячной армией большевиков под командованием Михаила Муравьева, которая в числе других вела наступление на Украинскую народную республику.

Бой под Крутами сдержал наступление большевиков на четыре дня. И эти дни стали решающими для украинской дипломатии, чтобы добиться от международного сообщества признания независимой Украины.

Официально День памяти Героев Крут начали отмечать в Украине с 2007 года.