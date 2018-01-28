В зоне АТО сохраняется "тишина", - штаб

С начала суток, по состоянию на 18:00, режим тишины продолжает сохраняться вдоль всей линии соприкосновения на Донбассе. Об этом сообщается пресс-центр штаба АТО в Facebook.
"Ситуация в районе проведения АТО находится под контролем Вооруженных сил Украины. Боевые подразделения, выполняющие задачи на первой линии обороны, бдительности не теряют: находятся на своих постах, укрепляют позиции и наблюдают за противником", - говорится в сообщении.
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Напомним, 27 января на Донбассе вражеский снайпер убил нашего военного.