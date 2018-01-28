В Киев могут ограничить въезд грузовиков

28-29 января в Киев могут ограничить въезд большегрузного транспорта в случае ухудшения погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Решение об ограничении будет принято в случае усиления снегопада. Просим водителей учесть эту информацию при планировании маршрутов", - говорится в сообщении.
Кроме того, для эффективной работы снегоуборочной техники водителей призвали не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах.
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"Автомобили, мешающие расчищать автодороги от снега, будут эвакуированы", - заявили в КГГА.
В условиях ухудшения погоды киевлян призывают не пользоваться личным авто, а отдавать предпочтение общественному транспорту.