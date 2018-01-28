У Манафорта было собственное теневое правительство в Украине, - СМИ

Американский политтехнолог во времена Януковича имел своих людей в каждом министерстве

Бывший руководитель избирательной кампании Дональда Трампа и политтехнолог Виктора Януковича Пол Манафорт имел в каждом министерстве в Украине своих людей. Об этом говорится в расследовании журналиста The Atlantic Франко Фоера, передает Громадське.

Фоер отмечает, что Манафорт выстроил с Януковичем очень близкие отношения. Они часто играли в теннис, посещали баню и могли даже плавать голышом. Манафорт заставил Януковича одеваться в такие же костюмы и даже причесывать волосы таким же образом.

"Манафорт научил его, как улыбаться и как вести переговоры. И все это делал тихо, с задних сидений. Он делал это очень элегантно", - пишет Фоер.

Вместе с тем журналист отмечает, что Манафорт очень глубоко проник в украинскую политическую систему.

"Пол имел свое отдельное теневое правительство. В каждом министерстве у него был свой человек", - уверяет Фоер.

Олег Волошин, бывший спикер украинского Министерства иностранных дел, рассказал американскому журналисту, что Янукович слушал только Манафорта, в то время как аргументы чиновников он просто игнорировал.

Автор расследования утверждает, что Манафорт получал от Януковича огромные суммы денег - больше, чем когда-либо до этого в своей жизни.

Напомним, ФБР изучает крупные денежные переводы от офшорных компаний Манафорта на счета в США, чтобы выяснить отмывал ли он деньги для правительства Украины времен Виктора Януковича.

30 октября 2017 года было обнародовано обвинение Полу Манафорту. Оно содержит 12 пунктов и включает препятствование деятельности правительственных учреждений США, отмывание денег, неуплату налогов, мошеннические действия и работу в качестве лоббиста иностранного учреждения без регистрации, что является уголовным преступлением в США.

Манафорт является центральной фигурой в расследовании специального советника Роберта Мюллера о возможном сговоре между кампанией Дональда Трампа и Россией, отчасти из-за многочисленных связей Манафорта с россиянами и его работу с Януковичем.

В середине декабря судья окружного суда в США частично удовлетворила просьбу Манафорта относительно освобождения из-под домашнего ареста на период судебного расследования его дела. Он может оставлять свой дом в Александрии для пребывания в другой резиденции в Палм-Бич (штат Флорида) и будет носить электронный браслет.