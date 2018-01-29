Детективы НАБУ проводят масштабные обыски в Киеве и двух областях

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят масштабные обыски на территории Одесской, Николаевской областей и города Киева.
Об этом сообщает Украинская правда.
По информации издания, обыски проводятся в рамках расследования, связанного с возможными фактами злоупотреблений при закупке услуг по дноуглублению в Бердянском и Мариупольском морских портах в 2015 и 2016 годах.
О деталях проведения следственных действий в НАБУ пообещали сообщить позже.
Напомним, НАБУ передало в суд первое дело по е-декларациям.