Украина продлила контракт на получение ядерного топлива из США

Договор с Westinghouse будет действовать 4 года

В начале 2021 года Украина получит первые партии ядерного топлива от оператора НАЭК Энергоатом и американской компании Westinghouse Electric. Контракт будет действовать 4 года.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на сообщение пресс-службы Westinghouse.

Производство и сборка ядерного топлива будут осуществляться на предприятии Westinghouse в шведском городе Вестерос.

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Соглашение предусматривает поставку ядерного топлива для обеспечения семи из 15 украинских атомных энергоблоков в течение 2021-2025 годов, а также продолжение действия текущего договора на шесть энергоблоков, срок действия которого заканчивается в 2020 году.

Напомним, Ровенская АЭС может перейти на топливо из США.