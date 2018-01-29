Пенсии в ОРДЛО могут начать платить после ввода миротворцев, – Рева

Сейчас это сделать просто невозможно

Выплата пенсий жителям на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей может начаться после введения миротворческой миссии ООН.

Об этом министр социальной политики Андрей Рева заявил в интервью Обозревателю.

"Я, например, за то, чтобы все граждане Украины получали пенсию, на которую имеют право. Я просто задаю вопрос: как мы это должны сделать?.. Право на социальную защиту обеспечивают органы соцзащиты и Пенсионный фонд. А что из этого доступно на неподконтрольной территории? Ничего. Через кого мы можем осуществлять государственную политику? Если миротворцев введут, наверное, это возможно", - сказал Рева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Посол США призвала вернуть украинские пенсии жителям ОРДЛО

Он напомнил, что Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, согласно которому Россия признана оккупантом.

"А согласно четвертой Гаагской конвенции на оккупанта возлагается обязанность нести расходы по управлению занятой территорией в объемах, которые выполняла законная власть", - подчеркнул он.

По словам Ревы, на момент начала агрессии России на неподконтрольной в настоящее время части Донбасса проживало 1,1 млн пенсионеров, из которых сейчас примерно 530 000 получают украинские пенсии.

Напомним, МВФ раскритиковал украинскую пенсионную реформу.