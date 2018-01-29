Боевики планируют провокации по обе линии фронта, - штаб АТО

В ближайшие дни Россия и поддерживаемые ею боевики планируют совершить серьезные провокации на Донбассе.
Об этом заявили в пресс-центре штаба АТО.
По данным украинской разведки, противник готовит теракты против мирного населения по обе стороны линии разграничения.
"Под обстрелы боевиков могут попасть жизненно важные объекты инфраструктуры, такие, как линии электропередач, водо- и газопроводы", - добавили в штабе.
Там уточнили, что провокации возможны в связи с наращиванием интенсивности тренировок боевиков и прибытием очередного "гумконвоя" из РФ.
Напомним, США уже начали подготовку к поставке Javelin Украине.