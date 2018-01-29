С начала года на пожарах погиб 241 украинец, - ГСЧС

Только за прошедшие сутки погибло 10 человек

ГСЧС Украины озвучила данные о погибших и пострадавших на пожарах с начала 2018 года.

"Всего с начала года на пожарах в Украине погиб уже 241 человек, а показатель пострадавших пересек отметку в 133 человека", - говорится в сообщении службы.

Только за прошедшие сутки в Украине на пожарах в жилом секторе погибло сразу 10 граждан, еще девять получили травмы различной степени тяжести.

"Статистика свидетельствует о том, что чаще всего жертвами огненной стихии становятся пожилые люди, а также многодетные семьи и граждане, которые оказались в сложных жизненных условиях", - отметили в ГСЧС.

Напомним, в Казахстане сгорел автобус: погибли 52 человека.