Детективы НАБУ задержали экс-директора Администрации морских портов, - СМИ

Детективы НАБУ задержали экс-директора Администрации морских портов Украины (АМПУ) Андрея Амелина и его заместителей по подозрению в растрате бюджетных средств. Об этом сообщает Думская со ссылкой на источники в правоохранительных органах и АМПУ.

"Обыск на территории одесского филиала проводился на основании постановления следственного судьи Соломенского районного суда Киева и в рамках уголовного производства, открытого по событиям 2015 года. Речь идет о предполагаемом присвоении денежных средств должностными лицами ООО "Техморгидрострой Николаев" по предварительному сговору с прежним руководством АМПУ", — отметил заместитель председателя АМПУ по морской и внутренней безопасности Сергей Гронский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Детективы НАБУ проводят масштабные обыски в Киеве и двух областях

Издание отмечает, что речь идет о дноуглублении в Бердянском и Мариупольском портах, которым в 2015-2016 годах занималась компания Техморгидрострой. Сначала стоимость работ была определена в 290 млн грн. Потом оказалось, что гавани углубили недостаточно, и 11 декабря 2015 года по инициативе Амелина был объявлен еще один конкурс, который выиграла та же компания. На сей раз стоимость работ составила 712,18 млн грн.