АТО: боевики один раз нарушили перемирие

Никто из наших бойцов не пострадал

С начала суток, по состоянию на 18:00, в зоне АТО зафиксирован один обстрел позиций наших военных боевиками. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"На донецком направлении, посреди ночи, противник вел огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Каменка", - говорится в сообщении.

В результате враждебных действий ни один украинский защитник не пострадал.

Напомним, четверть населения в зоне АТО столкнулась с нехваткой продуктов в 2017 году.