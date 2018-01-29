Волкер надеется на скорое возвращение россиян в СЦКК

Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер надеется, что Россия очень скоро вернет своих представителей в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе (СЦКК).

Об этом он заявил во время брифинга, передает УНИАН.

Волкер рассказал, что этот вопрос был предметом обсуждения во время его встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в Дубае 26 января.

"Мы говорили о неотложных вещах, которые могут и должны быть решены, независимо от разрешения конфликта (в целом). Это то, что должно быть сделано сейчас. Что касается немедленных вещей, одна из них - это возобновление участия российских офицеров в Совместном центре по контролю и координационных вопросов прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон", - заявил американский дипломат.

Он напомнил, что РФ вывела своих представителей из этой группы в конце прошлого года.

"Есть практические и технические вещи, которые необходимо решить, в частности, какого рода документы эти люди должны иметь, каков статус российских офицеров на украинской земле. Это можно решить. Я надеюсь, что участие российских военных будет возобновлено очень скоро. Это действительно важно для безопасности людей Донбасса", - подчеркнул Волкер.

Другим неотложным вопросом он назвал увеличение количества переходных пунктов через линию соприкосновения, восстановление телефонной коммуникации, обмен заложниками, доступ для Красного Креста.