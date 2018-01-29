Одесский припортовый завод снова заработал

В понедельник, 29 января, Одесский припортовый завод начал восстанавливать производство. Об этом сообщил первый заместитель директора предприятия Николай Щуриков в Facebook.

"Сегодня начали запуск ОПЗ. ООО "Всеукраинская Энерго Компания" выполнила свои обязательства по поставке газа для запуска и сделала предоплату за работу завода по переработке", - пояснил Щуриков.

По его словам, планируется ввести в эксплуатацию один агрегат по производству аммиака и два агрегата по производству карбамида.

"Основные обязательства давальца - единоразово обеспечить до 3 млн куб.м. газа для запуска производства и ежемесячно до 60 млн куб. м газа как давальческого сырья", - добавил Щуриков.

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Напомним, в ноябре 2017 года Одесский припортовый завод приостановил работу из-за выхода из строя одного из агрегатов. При этом, на предприятии не смогли спрогнозировать возможность восстановления работы предприятия в будущем, поскольку ОПЗ может работать только по давальческой схеме, а регулярные остановки завода ставят под угрозу выполнение условий договора и контрактов с покупателями.