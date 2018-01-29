Минсоцполитики: Украина входит в ТОП-30 самых "старых" стран мира

К 2030 году более 26% населения страны будут старше 60 лет

Украина входит в тридцатку самых "старых" стран мира по доле лиц в возрасте 60 лет и старше. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

В 2015 году доля людей, которым было больше 60 лет, составляла 21,8%, а доля людей в возрасте 65 лет и старше - 15,5% от общей численности населения. Согласно национальному демографическому прогнозу, к 2025 году доля лиц старше 60 лет составит 25,0% общей численности населения в возрасте 65 лет и старше - 18,4%, в 2030 году - более 26% и более 20% соответственно.

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Реагируя на эти вызовы, Украина взяла на себя международные обязательства, в частности, имплементации 17 Целей устойчивого развития на период до 2030 года, принятых на Саммите ООН в сентябре 2015 года, а также подписание и имплементацию Соглашения об ассоциации с ЕС, добавили в министерстве.