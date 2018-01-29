В ближайшие два года Ryanair может начать летать в Харьков, - директор аэропорта

Аэропорт "Харьков" ведет переговоры с ирландским лоукостером Ryanair и считает высокой вероятность того, что авиакомпания в ближайшие год-два может начать выполнять рейсы до Харькова. Такое мнение высказал коммерческий директор аэропорта Владислав Ильин в интервью Центру транспортных стратегий.

"С другими лоукостерами (помимо Wizz Air - ред.) мы также общаемся, например с теми же Ryanair. У них, как и других бюджетных авиаперевозчиков, одним из основных требований является выполнение как можно большего количества коротких рейсов в течение суток", - сказал Ильин.

По его словам, возвращение Wizz Air является положительным сигналом для Ryanair и для других авиакомпаний.

"Думаю, если не в текущем, то в следующем году есть очень хорошие шансы того, что Ryanair может полететь в Харьков", - сказал топ-менеджер.

Ранее Wizz Air объявил о возвращении в Харьков, откуда будет выполнять рейсы в Дортмунд и Катовице начиная с апреля и июня соответственно.