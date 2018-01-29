Экс-мэр Николаева попробует через суд восстановиться в должности

Экс-мэр Николаева Александр Сенкевич подал иск в суд с просьбой признать недействительным решение городского совета о досрочном прекращении его полномочий на посту городского головы. Об этом сообщает юридическая фирма Ario в Facebook.

"Центральный районный суд Николаева принял решение о закрытии подготовительного производства и назначении рассмотрения дела Александра Сенкевича по существу. Рассмотрение по существу начнется 28 февраля 2018 в 9:20", - говорится в сообщении.

Заседание начнется с объяснений сторон, затем будут исследоваться видео-доказательства. Одно из основных доказательств - это видеозапись пленарного заседания сессии горсовета (5 октября 2017), на котором было принято решение о досрочном прекращении полномочий Сенкевича. Далее суд будет допрашивать свидетелей и исследовать письменные доказательства.

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"Заседание начнется 28 февраля и дальше будет или объявлен перерыв, или отложение дела. Вероятно, в марте этого года дело будет закрыто", - ожидают в юридической фирме.

Напомним, 5 октября 2017 года на внеочередной сессии Николаевского горсовета депутаты признали неудовлетворительной работу городского главы Александра Сенкевича, представлявшего Самопомощь, и досрочно прекратили его полномочия. Обязанности мэра возложены на Татьяну Казакову (БПП).