Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Экс-мэр Николаева попробует через суд восстановиться в должности

Экс-мэр Николаева попробует через суд восстановиться в должности

Экс-мэр Николаева попробует через суд восстановиться в должности
Александр Сенкевич / Фото: НикВести

Суд приступит к рассмотрению иска Александра Сенкевича 28 февраля

29.01.18 542
000

Экс-мэр Николаева Александр Сенкевич подал иск в суд с просьбой  признать недействительным решение городского совета о досрочном прекращении его полномочий на посту городского головы. Об этом сообщает юридическая фирма Ario в Facebook.

"Центральный районный суд Николаева принял решение о закрытии подготовительного производства и назначении рассмотрения дела Александра Сенкевича по существу. Рассмотрение по существу начнется 28 февраля 2018 в 9:20", - говорится в сообщении.

Заседание начнется с объяснений сторон, затем будут исследоваться видео-доказательства. Одно из основных доказательств - это видеозапись пленарного заседания сессии горсовета (5 октября 2017), на котором было принято решение о досрочном прекращении полномочий Сенкевича. Далее суд будет допрашивать свидетелей и исследовать письменные доказательства.

"Заседание начнется 28 февраля и дальше будет или объявлен перерыв, или отложение дела. Вероятно, в марте этого года дело будет закрыто", - ожидают в юридической фирме.

Напомним, 5 октября 2017 года на внеочередной сессии Николаевского горсовета депутаты признали неудовлетворительной работу городского главы Александра Сенкевича, представлявшего Самопомощь, и досрочно прекратили его полномочия. Обязанности мэра возложены на Татьяну Казакову (БПП).

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Суд Лондона завершил открытые слушания по "долгу Януковича"Апелляционный суд отправил Саакашвили под ночной домашний арестПроизводитель бронежилетов вернет МО Украины более 30 млн грн

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Комната страха. Как говорить с детьми о смерти 11212
  2. Не злите Брюссель. Хьюг Мингарелли о евроинтеграции и войне против НАБУ 7981
  3. Бой под Крутами: мифы и факты. Как это было 100 лет назад 9208
  4. 10 лет спустя. Какой может стать Украина к 2028 году 3718
  5. Откуда приходит солнце. Мифы и правда о Японии и японцах 3680
  6. Цензурный Сталинград. Как запретить неприятное и обидное 4125
  7. Ушла в Земноморье. Что оставила после себя Урсула Ле Гуин 3311
  8. Сестра Сенцова. Наталья Каплан о брате, слежке ФСБ и играх политиков 3016
  9. Загадки человечества. Топ-5 необъяснимых явлений 5449
  10. Это полный провал. Фильмы и сериалы, не выдержавшие тест на толерантность 35755
  1. Глава НАБУ: Масштаб коррупции на госпредприятиях "не описать словами" 3142 / 3563
  2. Бой под Крутами: мифы и факты. Как это было 100 лет назад 2922 / 9208
  3. Внимание: провокация. Захочет ли украинская власть выбраться из психушки 2538 / 2722
  4. Российский самолет пролетел в полутора метрах от американского разведчика 2054 / 2547
  5. Искусственный интеллект расшифровал первое предложение "манускрипта Войнича" 1814 / 2107
  6. Одесский припортовый завод снова заработал 1791 / 2127
  7. То, что нас убивает. Как оксфордский философ делает человечество сильнее 1752 / 1830
  8. Мозговой штурм. Как работает человеческий мозг 1719 / 2051
  9. Аквариумные рыбки. Почему украинцами легко манипулировать 1609 / 3710
  10. Ученые поняли, почему одних людей комары кусают чаще, чем других 1556 / 2158
  1. Бой под Крутами: мифы и факты. Как это было 100 лет назад 23 / 9208
  2. Глава НАБУ: Масштаб коррупции на госпредприятиях "не описать словами" 23 / 3563
  3. То, что нас убивает. Как оксфордский философ делает человечество сильнее 19 / 1830
  4. Внимание: провокация. Захочет ли украинская власть выбраться из психушки 15 / 2722
  5. Аквариумные рыбки. Почему украинцами легко манипулировать 13 / 3710
  6. Комната страха. Как говорить с детьми о смерти 10 / 11212
  7. Мозговой штурм. Как работает человеческий мозг 9 / 2051
  8. Одесский припортовый завод снова заработал 7 / 2127
  9. Парламентские партии потратили за год более 400 млн грн из госбюджета 6 / 346
  10. Сытник сказал, сколько судей достаточно для запуска антикоррупционного суда 6 / 1508
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.