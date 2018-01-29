Апелляционный суд отменил арест ректора главного авиационного вуза Минобороны

Апелляционный суд Харьковской области отменил решение об аресте ректора Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Кожедуба генерал-майора Андрея Алимпиева. Об этом сообщает Укринформ.

"По результатам рассмотрения апелляционной жалобы Алимпиева коллегия судей постановила отменить решение следственного судьи Дзержинского райсуда Харькова от 15 января о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, поскольку он внес залог в размере 1,5 млн грн", - рассказала пресс-секретарь суда Евгения Бондаренко.

Суд удовлетворил апелляционную жалобу защитника подозреваемого лишь частично и постановил применить к Алимпиеву меру пресечения в виде залога в размере 1,5 млн грн с учетом внесенной ранее суммы.

Напомним, 17 ноября 2017 года сотрудники военной прокуратуры задержали генерала Андрея Алимпиева и его заместителя Игоря Никифорова по подозрению в растрате бюджетных средств на сумму 2,4 млн грн. 20 ноября 2017 года Дзержинский райсуд Харькова взял под стражу Алимпиева с возможностью внесения залога в размере 1,5 млн грн и Никифорова - с залогом в 480 тыс. грн.