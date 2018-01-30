Предложения Москвы о телохранителях для миссии ОБСЕ на Донбассе бессмысленны, - Климкин

Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на сегодняшний день не могут выполнять свои функции на востоке Украины в связи с тем, что боевики не допускают наблюдателей ко многим районам зоны АТО.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время совместной пресс-конференции с главой министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии Анджелино Альфано, передает корреспондент Фокуса.

"Я постоянно нахожусь в контакте с американскими коллегами. Я несколько раз говорил со специальным представителем США относительно ситуации в Украине Куртом Волкером. Эти переговоры проходили и до его встречи с Сурковым, и вчера. К сожалению, во время встречи не было достигнуто никакого результата, но мы будем последовательно "давить" с целью имплементации логики дорожной карты. Надеюсь, что последние события с американской стороны помогут Москве понять, что предложения о телохранителях для специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не имеют никакого смысла. Нужна реальная миротворческая миссия (ООН – ред.)", - заявил Климкин.

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Министр отметил, что сейчас представители миссии ОБСЕ не имеют возможности в полной мере выполнять свои функции на Донбассе. "Сегодня мы говорили с Анжелино о том, как можно увеличить потенциал миссии, человеческий потенциал. Миссия сегодня не может выполнять свой мандат на оккупированной территории, ведь у нее нет доступа к районам, где она должна проводить мониторинг ситуации", - добавил министр.

В свою очередь министр иностранных дел Италии сообщил, что 31 января совершит поездку на Донбасс для того, чтобы воочию ознакомиться с ситуацией.

Напомним, Волкер надеется на скорое возвращение россиян в СЦКК.