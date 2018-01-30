Нормандский формат на уровне министров соберется 16 февраля

Климкин заявил, что обсуждение будет сконцентрировано на вопросах безопасности, освобождении наших заложников и политзаключенных

Заседание глав внешнеполитических ведомств в рамках Нормандского формата планируют провести 16 февраля.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время совместной пресс-конференции с главой министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии Анджелино Альфано, передает корреспондент Фокуса.

"Мы работаем в рамках Нормандского формата. По нашей предварительной договоренности, следующее министерское заседание в этом формате предложено провести 16 февраля. Во время этой встречи, если Россия на нее согласится, обсуждение будет сконцентрировано на вопросах безопасности, освобождении наших заложников и политзаключенных", - рассказал Климкин.

Он также подчеркнул, что во время встречи Киев постарается донести до Москвы все аргументы относительно отсутствия альтернативы миротворцам ООН на Донбассе.

Напомним, МИД не видит смысла менять место переговоров по Донбассу.