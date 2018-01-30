Чиновник Киевводоканала вымогал 173 тысячи гривен взятки

Часть даже получил - в виде компьютерной и бытовой техники

В Киеве задержали чиновника ЧАО "Киевводоканал" и двух его "помощников" за вымогательство взятки на общую сумму 173 тыс. грн.

Как сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко, руководитель одного из структурных подразделений Киевводоканала через своих посредников "закрывал" глаза на правонарушения субъектов хозяйствования. В частности, не начислял штрафные санкции за сброс в канализационную сеть сточных вод с превышением допустимой концентрации загрязняющих веществ.

"Они получили взятку на общую сумму 173 тыс. грн. Часть неправомерной выгоды получили в виде компьютерной и бытовой техники, стоимость которой 140 тыс. грн, а часть в виде денег - 33 тыс. грн", - заявил Лысенко.

Фигурантам дела сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Напомним, СБУ разоблачила в Харькове патрульных-взяточников.