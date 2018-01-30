Альтернативы Минским договоренностям нет, - глава ОБСЕ

Глава ОБСЕ Анджелино Альфано заявил, что альтернатив Минским договоренностям для решения ситуации на Донбассе нет.
Об этом Альфано заявил в ходе встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Киеве.
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"Кризис в Украине является одним из главных приоритетов нашего председательства в ОБСЕ в 2018 году. Мы полны решимости играть активную роль в стабильном и долговременном решении кризиса. Альтернативы Минским договоренностям нет", - заявил он.
Напомним, Нормандский формат на уровне министров соберется 16 февраля.