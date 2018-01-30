Причина необычной погоды в Марокко - массы холодного воздуха, пришедшие в страну со стороны Северной Европы

В Марокко впервые за 50 лет выпал снег. Соцсети заполонили фото и видео заснеженных улиц, многие из которых покрыты настоящими сугробами.

Об этом сообщает издание Morocco World News, на которое ссылаются мировые СМИ.

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Центр Национальной метеорологии Марокко сообщил, что причина необычной погоды - массы холодного воздуха, пришедшие в страну со стороны Северной Европы.

Как итог, в стране, известной своей жаркой погодой, установилось низкое давление и температуры от 0 до -1 градуса.

По прогнозам зимняя погода продержится до четверга - в стране будут продолжаться снегопады, а температура может опуститься вплоть до -4 градусов в отдельных регионах.