В аэропорту "Борисполь" пограничники задержали гражданина Кыргызстана, которого разыскивал Интерпол за причастность к террористическим организациям. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
"Иностранец прибыл в Киев рейсом из Анкары. По предварительной информации сотрудники Госпогранслужбы установили, что мужчина находится в международном розыске как лицо, которое является вербовщиком боевиков в террористические группировки", - говорится в сообщении.
Иностранца пограничники сразу задержали и передали сотрудникам Нацполиции.